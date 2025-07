Reisende verwüsten ICE von Berlin nach München

München - Reisende haben in einem ICE randaliert und einen Schaden von rund 12.000 Euro verursacht.

Mutmaßlich mit einem Notfallhammer wurden die Scheiben des Zugs beschädigt. © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, entdeckte ein Zugreiniger die Verwüstung am Wochenende.

Den Angaben zufolge war der ICE 695 am Samstag um 17 Uhr in Berlin gestartet und erreichte München in der Nacht gegen 3 Uhr.

Eine Stunde später fiel der Schaden auf. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Täter einen Nothammer und schlugen damit zwei Fensterscheiben ein. Außerdem wurde auf den Tisch einer Sitzgruppe eingedroschen

Von dem Nothammer fehlt im Abteil nun jede Spur, so die Bundespolizei. Aufgrund der erheblichen Schäden musste der Zug aus dem Betrieb genommen werden. Erst nach einer Reparatur dürfen wieder Fahrgäste mitfahren.