15.11.2023 16:45 Brandstiftung in Asylunterkunft: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Reit im Winkl sitzt ein Bewohner der Einrichtung wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Von Friederike Hauer

Reit im Winkl - Nach dem Brand einer Asylbewerberunterkunft in Oberbayern geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein Tatverdächtiger sitzt bereits in Untersuchungshaft. Das ehemalige Hotel wurde durch das Feuer schwer beschädigt. © NEWS5/Hallweger Die Polizei ermittelt gegen den 32-jährigen Bewohner wegen versuchten Mordes, wurde am Mittwoch mitgeteilt. Der Afghane werde verdächtigt, das Feuer in dem Gebäude in Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) absichtlich gelegt zu haben. Bei dem Brand am Dienstag war eine Polizistin durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt worden. Der Sachschaden am Gebäude soll im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Ein Richter am Amtsgericht Traunstein ordnete am Mittwoch U-Haft an. Die Hintergründe und das Motiv für die Tat sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Titelfoto: NEWS5/Hallweger