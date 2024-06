Mann tankt und fährt davon, ohne zu bezahlen

Crimmitschau - Tankbetrug in Crimmitschau (Landkreis Zwickau )!

In Crimmitschau tankte ein Mann und fuhr davon, ohne zu zahlen. (Symbolfoto) © Lennart Preiss/dpa

Am Donnerstag gegen 16.20 Uhr war ein Mann laut Polizei mit einem älteren, silbernen Renault Kombi ohne amtliche Kennzeichen an einer Tankstelle in der Glauchauer Landstraße.

Er tankte 44,81 Liter Kraftstoff Super und fuhr wieder davon, ohne zu bezahlen.

Der tatverdächtige Renault-Fahrer wird folgendermaßen beschrieben: