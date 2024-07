12.07.2024 20:45 5.349 Polizei rettet junge Schwäne neben Gleisen – und macht traurigen Fund

Glück im Unglück hatten am Mittwoch zwei junge Schwäne an einer Bahnstrecke im Landkreis Leipzig: Sie überlebten so nah an den Gleisen, ihre Mutter nicht.

Von Juliane Bonkowski

Frohburg - Glück im Unglück hatten am Mittwoch zwei junge Schwäne an einer Bahnstrecke im Landkreis Leipzig. Gefährlich nah an den Bahngleisen fand man die Schwäne. © Bundespolizeiinspektion Leipzig Gegen Mittag war der Leipziger Bundespolizei gemeldet worden, dass sich mehrere Tiere im Gleisbereich zwischen der Kleinstadt Frohburg und dem Ortsteil Ottenhain aufhalten. Laut Sprecher Jens Damrau entdeckten die Einsatzkräfte die zwei Jungschwäne schließlich tatsächlich in der Nähe eines Bahnübergangs an den Gleisen. Die Mutter der beiden hatte nicht so viel Glück, sie konnte nur tot geborgen werden. Polizeimeldungen Mann verweigert Jugendamt Zutritt: Als die Polizei anrückt, wird es richtig brutal "Gemeinsam mit den Kollegen des Polizeireviers Borna gelang es den Bundespolizisten, die beiden Jungtiere einzufangen", so Damrau weiter. Die zwei Jungtiere überlebten, ihre Mutter nicht. © Bundespolizeiinspektion Leipzig Die Schwäne wurden an einen Jagdförster übergeben, der sie zu einem Teich gebracht habe. Dort sollen sie nun weiter versorgt werden.

