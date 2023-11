14.11.2023 14:12 1.442 Rettungseinsatz in Plauen: Rentner fällt in Stadtpark-Teich

In Plauen (Vogtland) fiel am heutigen Dienstagmittag ein Mann (83) in den Stadtpark-Teich.

Von Fabian Windrich

Plauen - In Plauen (Vogtland) kam es am heutigen Dienstagmittag zu einem Rettungseinsatz. Ein Rentner (83) fiel in Plauen (Vogtland) in den Stadtpark-Teich. Rettungs- und Polizeikräfte rückten an. © Igor Pastierovic Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, fiel ein Rentner (83) gegen 11.30 Uhr in den Stadtpark-Teich. Schnell rückten Rettungskräfte an und kümmerten sich um den Mann. Der 83-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus. Wie es zum Sturz in den Teich kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Erstmeldung: 14. November, 12.30 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.12 Uhr

