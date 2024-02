Rettungskräfte im Einsatz angegriffen: Polizei eilt Sanitätern zu Hilfe

Goslar - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in der Innenstadt von Goslar zwei Rettungskräfte von einem Mann angegangen und beleidigt.

Polizisten mussten in Goslar zwei Sanitäter im Einsatz vor einem aggressiven Mann beschützen. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Beide waren gegen 3.30 Uhr zu einem Einsatz ausgerückt. Sie versorgten eine in Not geratene Person in der Mauernstraße, teilte die Polizeiinspektion Goslar mit.

Kurz nach Beginn ihres Einsatzes drängte sich ein 54 Jahre alter Mann auf.

Dieser zeigte sich jedoch alles andere als harmlos.

Er zog seine Jacke aus und schlug mit ebendieser auf die 25 und 30 Jahre alten Sanitäter ein. Beide Einsatzkräfte blieben glücklicherweise von Verletzungen verschont.

Auch verbal holte der 54-Jährige aus und konfrontierte die helfenden Männer mit Beleidigungen.

Hinzugerufene Polizisten beschützten die Rettungssanitäter bis zum Abtransport ihres Patienten.