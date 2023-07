Riedstadt-Goddelau: Geldautomat bei Tankstelle gesprengt

Riedstadt - Die Kriminellen kamen in der Nacht und schlugen mit brachialer Gewalt zu: Im südhessischen Riedstadt haben Unbekannte einen Geldautomaten bei einer Tankstelle in die Luft gejagt - die Polizei fahndet und sucht Zeugen!

Ebenso zeigen die Bilder, dass es den Tätern dabei tatsächlich gelang, an das in dem Automaten aufbewahrte Bargeld zu gelangen, einzelne Banknoten lagen noch auf dem Boden.

Die Automaten-Sprengung erfolgte gegen 2.15 Uhr in der Nacht zum heutigen Samstag bei der "Access Tankstelle" in der Römerstraße in Riedstadt-Goddelau unweit der B44, wie die Polizei mitteilte.

Wie das Bild zeigt, gelangten die Täter an das in dem Automaten befindliche Bargeld - zur Höhe des erbeuteten Betrags gibt es aber noch keine Einschätzung der Polizei. © KEUTZ-TV-NEWS/Sergen Kaya

Die Räuber flohen nach der erfolgreichen Automaten-Sprengung mit einem dunklen Kombi in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach den Tätern dauert an.

Hierzu suchen die Polizisten nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können. Die zuständige Polizeidirektion Groß-Gerau ist unter der Telefonnummer 061426960 erreichbar.

Im Rhein-Main-Gebiet werden immer wieder Geldautomaten von Kriminellen in die Luft gejagt. Im Januar kam es zu einer Automaten-Sprengung in Frankfurt am Main, im März wurde ein Geldautomat in der Rüsselsheimer Innenstadt gesprengt.

Auch nach der Explosion in Frankfurt flohen die Täter in einer dunklen Kombi-Limousine - ob es sich dabei aber um dieselben Kriminellen handelte, die nun auch in Riedstadt-Goddelau zuschlugen, kann nur gemutmaßt werden.