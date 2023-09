Riesen-Verwüstung in nur zehn Minuten: Automatensprenger gehen leer aus!

In einer Gröningener Bankfiliale wurden Geldautomaten gesprengt. © Bildmontage: Polizeirevier Börde

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma meldete den Vorfall, dass gegen 1.30 Uhr Diebe versucht hatten, durch Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale auf dem Gröningener Friedensplatz an Bargeld zu gelangen.

Das Schauspiel soll sich laut Polizeiangaben in nur zehn Minuten abgespielt haben: Die Gauner öffneten die Schiebetür am Eingang mit Gewalt und gelangen so ins Innere. Dann führten sie einen unbekannten Sprengstoff in den Ausgabeschacht eines der Automaten ein und sprengten die Maschine in die Luft.

Allerdings blieb der Tresor des Automaten unbeschädigt, weshalb die Täter nicht an ihre Beute kamen. Gegen 1.40 Uhr nahmen die Panzerknacker schließlich Reißaus, ohne auch nur einen Cent entwendet zu haben.

Die Aktion hatte es aber trotzdem in sich: Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, war ein Sachschaden von 60.000 Euro entstanden!