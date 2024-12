07.12.2024 08:43 1.213 Kunstrasen auf Fußballplatz zerstört: Tausende Euro Schaden!

In Rodewisch (Vogtland) haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen den Kunstrasen eines Fußballplatzes an der Schloßstraße zerstört.

Von Claudia Ziems

Rodewisch - Unbekannte Täter haben im Laufe der vergangenen Tage den Kunstrasen eines Fußballplatzes an der Schloßstraße in Rodewisch (Vogtland) zerstört. Nach einer Sachbeschädigung in Rodewisch sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde "Dies geschah vermutlich durch Zünden von Pyrotechnik, wobei auch eine Bank im Stadtpark beschädigt wurde", teilte die Polizei am Samstag mit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, der Kunstrasen muss komplett erneuert werden. Die Polizei in Auerbach sucht nun Zeugen zu der Sachbeschädigung. Wer hat in den letzten Tagen etwas im Umfeld beobachtet oder etwas gehört und kann Hinweise zur Eingrenzung des Tatzeitraums oder zu möglichen Tätern geben? Bitte meldet Euch bei der Polizei in Auerbach unter der Telefonnummer 03744/2550.

