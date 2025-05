30.05.2025 21:23 Roller angezündet und Kirchenfenster beschädigt: Polizei schnappt mutmaßliche Brandstifter

Nach dem Brand eines Motorrollers auf einem Spielplatz an der St.-Anna-Kirche in Köln-Neuehrenfeld am Mittwoch hat die Polizei zwei 21-Jährige festgenommen.

Köln - Nach dem Brand eines Motorrollers auf einem Spielplatz an der St.-Anna-Kirche in Köln-Neuehrenfeld am Mittwochabend hat die Polizei zwei 21-Jährige festgenommen. Alles in Kürze Polizei fasst zwei 21-Jährige nach Roller-Brand in Köln

Motorroller auf Spielplatz angezündet und Kirchenfenster beschädigt

Verdächtige wurden an S-Bahn-Haltestelle festgenommen

Einer der Verdächtigen bereits wegen Diebstahl aufgefallen

Ermittlungen gegen mutmaßlichen Mittäter dauern an Mehr anzeigen Durch die Hitze des Feuers und den Rauch wurden sowohl die Fenster als auch die Fassade der St.-Anna-Kirche in Köln in Mitleidenschaft gezogen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Wie die Behörde am Freitag berichtet, werden die beiden Männer verdächtigt, das gestohlene und mit einem falschen Kennzeichen ausgestattete Kleinkraftrad mutwillig angezündet zu haben. Die Flammen schossen dabei mehrere Meter in die Höhe. Durch die enorme Hitze sowie den Rauch seien zudem mehrere Fenster des Gotteshauses zerstört worden. Außerdem wurde die Fassade beschädigt. Nachdem die hinzugerufene Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, trafen Polizeibeamte die Verdächtigen gegen 21.15 Uhr an einer nahegelegenen S-Bahn-Haltestelle an und nahmen sie fest. Polizeimeldungen Supermarkt in Hettstedt beklaut: Polizei sucht Zeugen Zuvor hatte eine Zeugin berichtet, dass sie die Männer gegen 18 Uhr dabei beobachtet hatte, wie sie den Motorroller auf den Spielplatz schoben und dort versteckten. Weil einer der Verdächtigen zudem bereits am Mittwochmittag wegen des Diebstahls eines anderen Rollers aufgefallen war, wurde er in U-Haft genommen. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Mittäter dauern an.

