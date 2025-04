29.04.2025 15:02 Rollstuhl fängt Feuer: Mann beim Rauchen schwer verletzt

Der Rollstuhl eines Mannes in Stendal fing am Montag auf offener Straße an zu brennen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von Robert Lilge

Stendal - Am gestrigen Montagnachmittag wurde ein Rollstuhlfahrer in Stendal auf offener Straße schwer verletzt. Eine heruntergefallene Zigarette zündete den Rollstuhl eines Mannes in Stendal an. (Symbolbild) © 123/nanastudio Seine Verletzungen seien durch ein Feuer entstanden, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Der 71-Jährige habe sich gegen 16 Uhr in der Nähe der Stadtseeallee platziert, um dort eine Zigarette zu rauchen. Diese sei ihm dabei heruntergefallen und hat anschließend den Brand ausgelöst, heißt es nach ersten Ermittlungen. Polizeimeldungen Langer Stau nach Unfall auf A52: Peugot kracht in Straßenschild - Lebensgefahr! Passanten, die den Mann entdeckten, eilten sofort zu Hilfe. Gemeinsam konnten sie das Feuer löschen und den Notruf informieren. Der Rollstuhlfahrer erlitt dennoch schwere Verletzungen, da sich die Flammen bereits auf seiner Kleidung ausgebreitet hatten. Ein Rettungshubschrauber brachte den 71-Jährigen in ein Krankenhaus. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Kreuzung Stadtseeallee Ecke Adam-Ileborgh-Straße für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.

