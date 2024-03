Sachsenweiter Fahndungs- und Kontrolltag: Für einige geht es direkt in den Knast

Sachsen - Drogen, illegale Migranten, Haftbefehle, Diebesgut - in Sachsen lief am gestrigen Donnerstag der erste "Einheitliche Fahndungs- und Kontrolltag". Die Landespolizei zieht erste Bilanz.

Polizeihauptkommissar Marco Koch (52) kontrolliert mit Spürhund Ilse einen Lkw. © Kristin Schmidt

Polizeien von Bund, Land, für Verkehr und aus Tschechien sowie Zoll und Bundesamt für Logistik stellten allein 70 Helfer am Rastplatz Am Mühlbachtal an der A72 nach Leipzig. Hier mussten alle Fahrzeuge von der Autobahn, der Rückstau war gesichert.

Ein vietnamesischer Textilhändler aus Chemnitz hatte wenig Ware im Transporter, dafür 5500 Euro in bar. Das sorgte für eine Nachfrage einer Bundespolizistin - "wegen möglicher Geldwäsche". Der Händler (64) erklärte: "Ich fahre nach Ungarn, um Ware zu kaufen." Okay, weiterfahren.

Länger dauerte die Pause für eine siebenköpfige Gruppe aus Bulgarien. Offenbar hatten sie im Transporter zu viel Proviant geladen - kistenweise Zigaretten und Schnaps. Der Zoll öffnete jeden Koffer bis aufs Fa-Deo, fragte per Google-Übersetzer: "Wo haben Sie Zigaretten gekauft?" Ein Zöllner: "Das wird eine vierstellige Steuernachzahlung plus Strafe."

Ein schöner Tag war die Kontrolle für Menschensuchhund Ivo (8). Um ein Erfolgserlebnis zu bieten, versteckte sich ein Bundespolizist in einem leeren Sattelschlepper. Ivo verbellte den Beamten sofort - und wurde von Polizeihauptmeister Jörg Seltmann (51) mit Spielzeug belohnt.