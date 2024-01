Säugling an Schule abgelegt: Polizei geht jetzt neue Wege, um die Mutter zu finden!

Bielefeld - Fast eine Woche nach dem Fund eines abgelegten Neugeborenen an einem Grundschulgelände in Bielefeld haben die Ermittler weiter keinen Hinweis auf die Mutter.

Das neugeborene Mädchen war in der vergangenen Woche in einem lebensbedrohlichen Zustand auf einem Schulgelände gefunden worden. © Christian Müller/Westfalennews/dpa

Es würden weiter Nachbarschaftsbefragungen im Umfeld der Schule durchgeführt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Man habe Socken, einen Slip sowie eine Frotteehose gefunden und Bilder dazu veröffentlicht.

"Wir gehen davon aus, dass es sich bei diesen Fundstücken um Bekleidung der Mutter handelt. Es sind dazu aber noch keine weiterführenden Hinweise eingegangen."

Auch über ein beobachtetes weißes Auto in der Nähe des Ablageorts, in dem laut Zeuge ein Mann und eine Frau saßen, habe sich bislang keine neue Spur ergeben.

Das neugeborene Mädchen war in der vergangenen Woche am Samstag in einem lebensbedrohlichen Zustand gefunden worden. Es lag in der Nähe der Lehrerparkplätze versteckt hinter einem Holzschuppen.