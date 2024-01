Neugeborenes auf Schulgelände gefunden: Zeugen liefern verdächtigen Hinweis

Bielefeld - Nachdem auf einem Schulgelände in Bielefeld ein neugeborener Säugling entdeckt wurde , sucht die Polizei auch weiterhin nach der Mutter des Kindes und nach Zeugen. In diesem Zusammenhang veröffentlichten die Ermittler nun auch Kleidungsstücke, die nahe dem Fundort entdeckt wurden.

Die Polizei sicherte am Fundort auf dem Bielefelder Schulgelände umfangreiche Spuren. © Christian Müller/Westfalennews/dpa

Das kleine Mädchen war am vergangenen Samstagmorgen (6. Januar) auf dem Schulgelände an der Wilhelm-Thielke-Straße am Ende einer dortigen Sackgasse entdeckt worden, nachdem ein Spaziergänger ein Tuch mit einer Nabelschnur gefunden hatte.

Noch vor Ort wurde das zunächst leblose Baby reanimiert und kam in eine Klinik, wo sich sein Zustand mittlerweile stabilisiert hat. Es befinde sich nach wie vor in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus, berichtete ein Polizeisprecher am heutigen Donnerstag.

Die Beamten richteten eine Mordkommission ein, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Inzwischen seien auch erste Hinweise eingegangen, wie der Sprecher informierte.

So hatten Zeugen am Morgen des 6. Januar in der Sackgasse ein weißes Auto - besetzt mit einem Mann und einer Frau - beobachtet.