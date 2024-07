Salzgittersee: Betrunkene schießen Frau mit Armbrust ab!

Salzgitter - Am Samstagabend waren schießwütige Betrunkene am Salzgittersee ( Niedersachsen ) unterwegs: Die drei Tatverdächtigen haben scheinbar mit einer Armbrust auf eine Frau geschossen.

Nahe der drei Männer fanden die Polizisten eine Armbrust: Damit hatten sie schnell ihre Tatverdächtigen. (Symbolbild) © synchr/123RF

Gegen 20.15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Salzgitter benachrichtigt: Eine Frau hatte einen Pfeil im Bein!

Die Kameraden fanden die 44-Jährige bei der Reppnerschen Bucht, wie die Polizei Salzgitter am heutigen Sonntag mitteilte.

Da der Bolzen der Armbrust immer noch in ihrem Bein steckte, brachte man sie per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Anschließend wurde am See nach den Tätern gefahndet. Dabei wurden die Einsatzkräfte auf ein verdächtiges Trio aufmerksam: Bei den 33, 34 und 48 Jahre alten Männern lag nämlich die Armbrust.

Da alle betrunken schienen, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die zwei jüngeren Herren waren offensichtlich nicht glücklich darüber: Die 33- und 34-Jährigen mussten wegen ihres aggressiven Verhaltens direkt von der Polizei mitgenommen werden.

Auf alle drei Schützen wartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Das Motiv der Tat, und ob die Frau eine Bekannte des Trios oder eine zufällige Zielscheibe war, ist noch unklar.