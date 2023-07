Schaf geklaut, getötet und zerlegt: Polizei sucht Zeugen

Das Schaf wurde erst gestohlen und dann getötet. (Symbolbild) © 123rf/criminalatt

Zwischen dem 8. Juli 16 Uhr und dem 9. Juli 18.15 Uhr haben am Wochenende Unbekannte in Klipphausen ein Schaf von einer Weide an der Meißner Straße geklaut.

Die dreisten Täter töteten das Tier und zerlegten es anschließend vor Ort. Die Überreste ließen sie liegen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird gegen die Unbekannten unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.