Scheiben an mehreren Autos eingeschlagen

Auch in den Ortsteilen Schedewitz/ Geinitzsiedlung schlugen Vandalen in der Nacht zu Freitag zu. Dort wurden ein weiterer VW und ein Opel beschädigt. Beide Fahrzeuge waren im Tatzeitraum an der Tonstraße geparkt. Es wurde jeweils die Scheibe auf der Fahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. In den beiden Fällen liegt der Gesamtschaden bei knapp 600 Euro.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren am Freitagvormittag aufmerksamen Zwickauern drei beschädigte Autos in der Nicolaistraße aufgefallen. Die Fahrzeuge waren dort zwischen 21.30 Uhr am Donnerstag und 7 Uhr am Freitag geparkt.

Bereits in den vergangenen Tagen kam es in Zwickau immer wieder zu verschiedenen Beschädigungen an Fahrzeugen. Am 1. November wurde in der Gewandhausstraße ein BMW X6 zerkratzt, der in einem Innenhof geparkt war. Der Schaden liegt bei 1500 Euro.

In der Nacht zum letzten Oktober-Samstag wurden in der Rudolf-Breitscheid-Straße an zwei Renaults die linken Außenspiegel abgebrochen und an einem Citroën die Scheibenwischer. Hier liegt der Schaden bei mehr als 400 Euro.