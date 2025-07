Schiffe durchbrechen Polizei-Sperre auf dem Rhein und beleidigen Beamte per Funk

Düsseldorf - Zwei Schiffe haben auf dem Rhein in Düsseldorf eine Polizeisperre durchbrochen und die Beamten nach deren Angaben per Funk übel beschimpft.

Alles in Kürze

Die Güterschiffe hatten die Sperre der Wasserschutzpolizei einfach durchbrochen und die Beamten obendrein noch wüst per Funk beschimpft. (Symbolbild) © 123RF/dynamoland

Die Wasserschutzpolizei hatte am Donnerstagabend einen Einsatz an der Oberkasseler Brücke abgesichert und dafür den Rhein gesperrt. Ein Schiffsführer habe daraufhin per Funk angekündigt, trotz des ausdrücklichen Verbots einfach weiterzufahren.

Tatsächlich sei er mit seinem über 100 Meter langen Güterschiff flussabwärts durch die Einsatzstelle gefahren. "Mehrere Boote der eingesetzten Kräfte mussten dem großen Schiff ausweichen, um eine Kollision zu verhindern", sagte eine Polizeisprecherin.

In der Zwischenzeit hätten auch zwei andere Kapitäne angefangen, die Einsatzkräfte über Funk zu beleidigen. Einer von ihnen sei mit seinem Schubverband dann ebenfalls durch die gesperrte Einsatzstelle hindurchgefahren.

Polizei und Rettungskräfte seien in ihren deutlich kleineren Booten unter anderem durch die Wellen erheblich gefährdet worden.