Unfälle, Schlägerei und Belästigung: Fazit nach dem ersten Tag auf dem Sachsenring

Alles in Kürze

Am Sachsenring blieb es am ersten Tag überwiegend friedlich und störungsfrei. © Uwe Meinhold

Auf dem Gelände des Sachsenrings verlief die Veranstaltung aus Sicht der Beamten bisher überwiegend friedlich und störungsfrei.

Die Einsatzkräfte mussten lediglich in wenigen Einzelfällen tätig werden. Dabei handelte es sich überwiegend um kleinere Unfälle während der Anreise "und sonstige Sachverhalte ohne strafrechtlichen Bezug".

Während es auf dem Sachsenring friedlich zuging, kam es auf dem nicht weit entfernten Ankerberg zu mehreren Einsätzen.

Bereits in der Nacht zum Freitag kam es auf dem Festgelände zu einer Schlägerei. Wie die Polizei mitteilte, schlugen und traten ein 18-Jähriger sowie ein 15-Jähriger gegen 2 Uhr in der Nähe eines Fahrgeschäfts auf einen 16-Jährigen ein, bis dieser zu Boden ging. Er musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die beiden deutschen Tatverdächtigen konnten gestellt werden und erhielten ein Hausverbot für das Festgelände auf dem Ankerberg sowie einen Platzverweis für das Veranstaltungsgelände für das restliche Wochenende.