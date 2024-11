Nach mehreren Bränden: Polizei fängt Serien-Feuerteufel

Schkeuditz - Der Polizei in Schkeuditz ging ein mutmaßlicher Serien-Brandstifter ins Netz.

Noch in der Tatnacht wurde der 35-Jährige aufgegriffen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber mitteilte, war in der Nacht auf Freitag ein geparkter VW Polo in der Mühlstraße in Brand gesetzt worden.

Glücklicherweise waren die Beamten zeitnah vor Ort, sodass das Feuer schnell gelöscht werden konnte.

Bereits vor Ort rückte dann ein 35-jähriger Deutscher in den Fokus der Ermittlungen. Noch in der Nacht hielten die Polizisten dann Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, woraufhin der Mann vorläufig festgenommen und eine Durchsuchung durchgeführt wurde.

Der Mann steht im Verdacht, nicht nur für den Autobrand am frühen Freitagmorgen verantwortlich zu sein, sondern auch für ähnliche Taten in den vergangenen Wochen.

"Ob und inwieweit er für einzelne Vorfälle in der Vergangenheit tatsächlich verantwortlich ist, ist aber Teil der noch laufenden Ermittlungen", so die Sprecherin.