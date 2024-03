Schläge in Regiobahn: Polizei sucht Zeugen

Mehltheuer - Am gestrigen Dienstagabend wurde ein 44-jähriger Mann in einer Regio-Bahn bedrängt und geschlagen.

Nach der körperlichen Attacke sucht die Bundespolizei nach einem Zeugen. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Wie das Opfer am heutigen Mittwoch im Rahmen der Anzeigeerstattung mitteilte, war er am Abend mit der Verbindung von der RB13 ab dem Hauptbahnhof Gera in Richtung Hof um 19.02 Uhr unterwegs.

Zwischen den Haltestellen Zeulenroda und Mehltheuer im Vogtland wurde er dann von einer ihm unbekannten Person bedrängt und geschlagen.

Ein anderer Fahrgast kam ihm zu Hilfe und forderte den Angreifer auf, sich von dem Opfer zu entfernen.

Der hilfsbereite Mann wird wie folgt beschrieben: