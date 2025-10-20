Schläge statt Urlaub: Tourist wird am Dom in eine fiese Falle gelockt
Köln – Brutaler Angriff mitten in der Innenstadt: Ein 26-jähriger Tourist wollte am Sonntagabend Köln erkunden, als er am Dom Opfer eines fiesen Überfalls wurde.
Laut Polizei hatte der junge Mann gegen 22.55 Uhr zwei Männer auf dem Bahnhofsvorplatz ganz harmlos nach dem Weg gefragt.
Doch statt zu helfen, führten die beiden ihn in einen abgelegenen Bereich an der Straße "Am Domhof". Dann ging alles ganz schnell: Pfefferspray ins Gesicht, Schläge mit den Fäusten und sogar einem Schlagstock.
Anschließend klauten sie dem völlig überrumpelten Touristen das Portemonnaie.
Ganz so leicht ließ sich der 26-Jährige dann aber doch nicht unterkriegen: Mit der Hilfe eines 44-jährigen Zeugen gelang es ihm, einen der Angreifer festzuhalten, bis die Polizei kam.
Fahndung läuft: Wer hat die Männer gesehen?
Die Beamten schnappten den 24-jährigen Tatverdächtigen, seine beiden Komplizen konnten allerdings flüchten. Einer soll eine schwarze, der andere eine weiße Daunenjacke getragen haben.
Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Männern geben können.
Wer meint etwas gesehen zu haben, kann sich unter der Telefonnummer 0221 / 229-0 melden!
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa