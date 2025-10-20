Schläge statt Urlaub: Tourist wird am Dom in eine fiese Falle gelockt

Köln – Brutaler Angriff mitten in der Innenstadt: Ein 26-jähriger Tourist wollte am Sonntagabend Köln erkunden, als er am Dom Opfer eines fiesen Überfalls wurde.

In einer abgelegenen Straße am Kölner Dom schlugen die Räuber zu. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Laut Polizei hatte der junge Mann gegen 22.55 Uhr zwei Männer auf dem Bahnhofsvorplatz ganz harmlos nach dem Weg gefragt.

Doch statt zu helfen, führten die beiden ihn in einen abgelegenen Bereich an der Straße "Am Domhof". Dann ging alles ganz schnell: Pfefferspray ins Gesicht, Schläge mit den Fäusten und sogar einem Schlagstock.

Anschließend klauten sie dem völlig überrumpelten Touristen das Portemonnaie.

Ganz so leicht ließ sich der 26-Jährige dann aber doch nicht unterkriegen: Mit der Hilfe eines 44-jährigen Zeugen gelang es ihm, einen der Angreifer festzuhalten, bis die Polizei kam.