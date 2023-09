Frau wirft Steine von Brücke, schlägt, tritt und beißt drei Polizistinnen

Timmendorfer Strand - Eine Frau hat in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein erst Steine von einer Brücke geworfen und ist dann auf Polizistinnen losgegangen.

Die 52-Jährige warf Steine von einer Brücke in Timmendorfer Strand. (Symbolbild) © ismaeljs/123RF

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend. Gegen 19 Uhr sahen Zeugen, wie eine Frau in der Bahnhofstraße von der Brücke über die B76 Steine auf die Fahrbahn warf.

Als die Beamten eintrafen, war sie bereits verschwunden. "Die Werferin verließ mithilfe eines Linienbusses den Tatort, wurde allerdings durch zwei Zeugen verfolgt", sagte ein Polizeisprecher. Der Bus fuhr in Richtung Lübeck, der Streifenwagen hinterher.

In der Schwartauer Landstraße an der Bushaltestelle "Tremser Teich" stoppten die Polizisten die Fahrt. Die Frau weigerte sich, den Bus zu verlassen. Außerdem sei sie verbal aggressiv gewesen. Es kam zum gewalttätigen Handgemenge. Die Frau schlug einer Beamtin ins Gesicht, trat einer weiteren auf die Finger und biss einer dritten ins Bein, so der Polizeibericht.

Alle drei Polizistinnen wurden leicht verletzt, schafften es aber die Frau festzusetzen. Es handelte sich um eine 52-Jährige. Die Beamtinnen brachten sie ins Polizeigewahrsam Lübeck. Dort wurde die 52-Jährige durchsucht. Im BH fanden die Beamten ein Obstmesser.

Ein Arzt begutachtete die Frau, er stellte einen Ausnahmezustand fest. Deswegen wurde sie in eine Spezialklinik gebracht.