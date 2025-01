Schlägerei im Vogtland: Wo ist verletzter Mann abgeblieben?

Plauen - Im Vogtland kam es am Freitagnachmittag zu einer Schlägerei.

Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, wurden die Beamten am Freitag gegen 13.25 Uhr auf den Postplatz in Plauen gerufen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde dort ein Mann von vier bis fünf unbekannten Männern körperlich angegriffen und verletzt.

Jedoch verließen alle Beteiligten den Tatort, bevor die Polizei eingetroffen war.

Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.