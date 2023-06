Schlangen-Alarm mitten im Wohngebiet: Eine Frage bleibt!

Friedberg - Tierischer Einsatz! Am Montagabend wurde die Polizei in Friedberg zu einem Fall der etwas anderen Art gerufen.

Polizisten fanden am Montagabend eine Kornnatter auf einer Straße in einem Friedberger Wohngebiet. © Montage: Polizei Friedberg

Wie die Behörden berichten, wurden gegen 23.45 Uhr von Einsatzkräften der Polizei in der Friedberger Straße "Vorstadt zum Garten" eine Schlange auf der Fahrbahn entdeckt.

Offensichtlich wollte sich das wechselwarme Tier während der frischen Nacht noch ein wenig Wärme auf dem Asphalt genießen.

Die Beamten identifizierten das orangerote Kriechtier in der Folge als ungiftige Kornnatter, die normalerweise im Osten der Vereinigten Staaten heimisch sind.

In Deutschland werden sie hingegen oft als Haustiere in Terrarien gehalten. Im kalten Winter könnten Kornnattern in unseren Breitengraden in freier Natur kaum überleben.

Mutig: Die Polizisten packten das Reptil anschließend von der Fahrbahn in eine Kiste und brachte diese zu einem Schlangenexperten. Dort kümmert man sich nun vorerst fachgerecht um die Natter.

Doch eine Frage bleibt! Woher stammt das Tier überhaupt beziehungsweise wem gehört die Kornnatter?