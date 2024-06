Sie durften das Fahrzeug nicht verlassen! Männer schleusen 11 Personen im Wohnmobil

In diesem Wohnmobil wurden elf Personen nach Deutschland geschleust. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Beamte der Bundespolizei Ludwigsdorf bewiesen den richtigen Riecher, als sie am Dienstag ein Wohnmobil am A4-Rastplatz "An der Neiße" stoppten. Zunächst entdeckten die Polizisten in dem Fahrzeug, was in Spanien zugelassen war, nur einen Fahrer, seine Beifahrerin und auf den hinteren Plätzen einen Mann und ein Kleinkind.

Der Fahrer (26) aus Indien konnte einen gültigen Reisepass sowie einen gültigen portugiesischen Aufenthaltstitel vorweisen. Auch sein Mitfahrer hatte einen gültigen indischen Reisepass bei sich. Sein spanischer Aufenthaltstitel war allerdings abgelaufen.

Anders sah es bei der Beifahrerin und ihrem vierjährigen Kind aus. Beide waren nicht im Besitz von gültigen Dokumenten.

Als die Beamten das Wohnmobil durchsuchten, war schnell klar, dass sich noch weitere Personen im Fahrzeug aufhielten.