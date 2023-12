Schlimme Szenen: Schwarzfahrer versucht, Beamte eine Rolltreppe herunterstoßen!

Regensburg - Erschreckende Szenen am Regensburger Bahnhof: Ein Mann (18), der ohne gültigen Fahrschein in einem aus Nürnberg kommenden Zug erwischt worden war, hat versucht, Polizeibeamte eine Rolltreppe herunterzustoßen!

Die Bundespolizei musste in Regensburg eingreifen. Für mehrere Beamte wurde es bei dem Einsatz am vergangenen Freitag gefährlich. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am heutigen Montagmittag mitteilte, war es bereits am vergangenen Freitag (1. Dezember) zum Zwischenfall in Bayern gekommen.

Demnach hatte ein zufällig im Zug anwesender Polizist gegen 17.30 Uhr das Revier der Bundespolizei in Regensburg noch während der Fahrt über den Reisenden in Kenntnis gesetzt.

Zuvor hatte eine Zugbegleiterin den Beamten um Hilfe gebeten, da sich der 18 Jahre alte Marokkaner bei einer Kontrolle "unkooperativ" verhalten hatte.

In Regensburg wartete eine Streife deshalb bereits am Bahnsteig auf den Zug. Der junge Mann zeigte sich allerdings unbeeindruckt und verweigerte auch dieser gegenüber die Angabe seiner Personalien.

Die Folge: Aufgrund dieser Verweigerung und da er zudem berauscht gewirkt habe, musste er mit auf die Dienststelle.