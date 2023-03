09.03.2023 11:34 Schock-Fund in Möckern: Spaziergänger finden mumifizierte Leiche im Wald!

Am Mittwochmorgen entdeckten Fußgänger eine Leiche in einem Waldstück in Sachsen-Anhalt. Die Polizei steht vor Rätseln.

Von Lena Schubert

Möckern - Am Mittwochmorgen entdeckte ein Fußgänger eine Leiche in einem Waldstück in Sachsen-Anhalt. Die Polizei steht vor Rätseln. Fußgänger hatten in einem Waldstück bei Möckern eine Leiche entdeckt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gegen 10.45 Uhr war ein Spaziergänger in Möckern unterwegs, als ihm dort im Unterholz eines Waldstücks die menschliche Leiche auffiel. Wie die Polizeiinspektion Stendal am Donnerstag mitteilte, war der Tote bereits stark mumifiziert, was darauf schließen lässt, dass er dort schon einige Zeit liegt. Aufgrund der starken Verwesung stehen die Beamten aber derzeit vor einigen Rätseln. Es können keine Angaben zu Geschlecht, Alter oder Todesart gemacht werden. Polizeimeldungen Heute Bundesweite Zollkontrollen: Mindestlohn und Schwarzarbeit im Fokus! Eine erste Leichenschau ergab keinerlei Anzeichen, dass der oder die Tote durch Gewalt gestorben sei. Eine Obduktion soll nun weitere Rückschlüsse zur Leiche bringen, hieß es. Ob es sich bei dem Körper um die seit Mai 2022 Vermisste aus Möckern handeln könnte, will die Polizei nun nachprüfen. Die Leiche soll in der Rechtsmedizin in Magdeburg obduziert werden.

