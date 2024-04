Schock nach Auswärtsspiel: Vermummte Randalierer bewerfen Fan-Bus mit Gullydeckel und Flaschen

Leidtragende der Attacke waren 43 Fans des KSV Hessen Kassel, die auf einem Parkplatz an der A5 Halt gemacht hatten. (Symbolfoto) © Christian Hedler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Dienstag berichtete, ereignete sich das Geschehen am Samstag. Es befanden sich 43 Anhänger der Löwen auf dem Rückweg vom Auswärtskick beim Bahlinger SC.

Nach dem 1:1-Remis zwischen den beiden Tabellennachbarn befanden sich die Kasseler Fans auf der A5, als sie mit ihrem Bus eine Rast auf dem Parkplatz Heg-Berg zwischen den Anschlussstellen Grünberg und Homberg einlegten. Plötzlich wurde es dann mächtig wild, als direkt hinter ihnen vier bis fünf Autos ebenfalls auf dem Parkplatz Halt machten.

Wie die Insassen des Busses der Polizei berichteten, sollen aus diesen rund 15 vermummte Personen ausgestiegen und schließlich auf das Fahrzeug zugestürmt sein. Dabei warfen sie unvermittelt Steine und Flaschen sowie sogar einen Gullydeckel auf den Bus.

Während die Angreifer versuchten, über die hintere Tür in den Bus zu gelangen, sollen auch Flaschen in den Innenraum geflogen sein, wodurch eine 27-Jährige von Glassplittern am Kopf getroffen wurde. Letztlich gelang es dem Busfahrer mit allen KSV-Fans an Bord vom Parkplatz zu flüchten.

Bei den Aggressoren soll es sich um Supporter der Offenbacher Kickers gehandelt haben. Verletzt wurde bei dem Angriff wohl glücklicherweise niemand. Es laufen derzeit Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruches und der Sachbeschädigung.