Unfall in sächsischem Naturbad! Badegäste ziehen toten Mann aus dem Wasser

Bretnig-Hauswalde - Schockierende Entdeckung für Badegäste des Naturbads Buschmühle in Bretnig-Hauswalde (Großröhrsdorf, Landkreis Bautzen). Besucher fanden dort am gestrigen Montagabend einen toten Mann im Wasser!

Naturbad Buschmühle. Hier entdeckten Badegäste am gestrigen Montagabend einen leblosen Mann im Wasser. © Rocci Klein

Wie die Polizeidirektion Görlitz am heutigen Dienstag mitteilte, wurden Einsatzkräfte zu dem Naturbad am Rande des Westlausitzer Berglandes gerufen.

Eine Zeugin alarmierte gegen 18.45 Uhr den Notruf und berichtete, dass Badegäste eine leblose Person aus dem Wasser gezogen haben. Dabei handelte es sich um einen 73-jährigen. Versuche, den leblosen Senior wiederzubeleben, blieben erfolglos. Laut Polizei lag offenbar ein medizinisches Problem bei ihm vor.

Die Betreiber veröffentlichten am Dienstag ihre Beileidsbekundungen auf Facebook. "Wir sind zutiefst erschüttert und unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei der Familie, den Freunden und allen Angehörigen", so das Naturbad Buschmühle.