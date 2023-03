27.03.2023 15:51 Schockierender Fund im Altkleidercontainer! Mitarbeiter findet toten Säugling

In Tangerhütte wurde am Montag ein toter Säugling entdeckt. Dieser befand sich in einem Altkleidercontainer. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Von Robert Lilge

Tangerhütte - Am heutigen Montagvormittag hat die Polizei in Tangerhütte (Landkreis Stendal) einen grausamen Fund gemacht. In Tangerhütte (Landkreis Stendal) hat ein Mitarbeiter eines Altkleiderdienstes einen toten Säugling in einem Container entdeckt. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Beim Entleeren eines Altkleidercontainers durch einen zuständigen Mitarbeiter wurde ein lebloser Körper aufgefunden, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit. Es handelte sich dabei um einen Säugling. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Das Fachkommissariat der Polizeiinspektion Stendal hat den Fall übernommen und soll nun weitere Fragen klären. Die Ermittlungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen.

Titelfoto: 123RF/udo72