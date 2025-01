Schon wieder Fahrkartenautomat in die Luft gejagt

Zwickau - Schon wieder wurde ein Fahrkartenautomat in die Luft gejagt!

In der Karl-Keil-Straße in Zwickau wurde ein Automat in die Luft gejagt. Von dem Gerät ist nichts mehr übrig. © Uwe Meinhold

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten an der Haltestelle "Klinikum" auf der Karl-Keil-Straße in Zwickau gesprengt.

Die Tat ereignete sich zwischen 4.07 Uhr und 4.30 Uhr.

Obwohl die Polizei angibt, dass nichts gestohlen wurde, beläuft sich der Sachschaden auf rund 50.000 Euro.