Schrank brennt in Unterkunft für Obdachlose - fünf Personen verletzt

Düsseldorf – Bei einem Brand in einer Unterkunft für wohnungslose Menschen in Düsseldorf-Flingern wurden fünf Menschen verletzt.

Nach der Entlüftung des Gebäudes übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.36 Uhr ein Schrank in einer Wohneinheit in der Dorotheenstraße in Brand.

Die Bewohner konnten das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig löschen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die gesamte Etage geräumt werden.

Fünf Personen zeigten Anzeichen einer Rauchgasvergiftung.

Drei von ihnen, darunter ein Sicherheitsdienstmitarbeiter, wurden mit erhöhten Kohlenmonoxidwerten zur weiteren Behandlung in Kliniken gebracht.