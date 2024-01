Schreck auf dem Schulweg! Widerlich, was zwei Mädchen an einer Bushaltestelle mitansehen

Mühlheim am Main - Widerlicher Zwischenfall am gestrigen Freitagmorgen in Südosthessen . Dort mussten zwei Schülerinnen an einer Bushaltestelle aus nächster Nähe miterleben, wie ein noch unbekannter Mann plötzlich vor ihnen auftauchte und an seinem Geschlechtsteil herumspielte. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Freitags wurden die zwei Teenagerinnen Zeuginnen eines widerwärtigen Schauspiels. (Symbolfoto) © 123Rf/hanoiphotography

Ein Polizeisprecher berichtete, dass sich die beiden Teenagerinnen im Alter von 13 und 14 Jahren am gestrigen Morgen gegen 7.10 Uhr an einer Bushaltestelle in der Kolpingstraße in Mühlheim am Main (Landkreis Offenbach) befanden und dort auf den Bus zur Schule warteten.

Urplötzlich soll sich ein ihnen fremder, junger Mann vor sie gestellt und vollkommen schamlos mit der Hand in seine Hose gefasst haben. In der Folge soll er dann wortlos an sich herum gespielt haben, während die beiden Schülerinnen alles mitansehen mussten.

Völlig geschockt von diesem Anblick ergriffen die beiden Mädchen schließlich laut eigenen Angaben die Flucht, während der Sittenstrolch mit einem dunklen Fahrrad über die Mühlheimer Straße in Richtung Stadtmitte gefahren sein soll.

Den mutmaßlichen Täter schätzten die Geschädigten auf mindestens 16 und maximal 20 Jahre alt. Zudem soll er schwarze, lockige Haare sowie einen schwarzen Trainingsanzug getragen haben.

Rein rechtlich handelte es sich bei dem geschilderten Vorfall um einen Fall von sexuellen Missbrauchs von Kindern, weshalb sich auch die sogenannte Besondere Aufbauorganisation (BAO) FOKUS in die Ermittlungen eingeschaltet hat.