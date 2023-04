Schreckliche Entdeckung in Hamburg: Mann (†55) liegt leblos neben Radweg

Hamburg - Im Hamburger Stadtteil Horn haben Passanten am Donnerstag eine schreckliche Entdeckung gemacht: Ein Fahrradfahrer lag leblos in einem Grünstreifen.

Die Passanten hatten den Fahrradfahrer (†55) zwischen Radweg und Parkstreifen entdeckt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hatte der Mann neben einem Fahrrad zwischen dem Radweg und einem Parkstreifen in der Straße Vierbergen nahe der Weddestraße gelegen, als er gegen 8.10 Uhr gefunden wurde.

Die Fußgänger begannen sofort mit der Reanimation des Mannes, bis der Rettungswagen eintraf. Der 55-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenig später verstarb.

Die Hintergründe sind aktuell noch völlig unklar. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei. Es werde nun geprüft, ob eine mögliche Spontan- oder auch Vorerkrankung Grund für den Fahrradunfall gewesen sein könnte.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Dafür sucht die Polizei auch nach Zeugen, die Beobachtungen in dem Fall gemacht haben könnten.