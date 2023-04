Schreckliche Entdeckung in Wohnung: Polizei findet zwei mumifizierte Leichen

Rostock - In einem Mehrfamilienhaus in Rostock-Lichtenhagen ( Mecklenburg-Vorpommern ) wurden am Freitag die Leichen von zwei Männern gefunden.

In dem Mehrfamilienhaus an der Schleswiger Straße machte die Polizei die schreckliche Entdeckung. © Stefan Tretropp

Die Hintergründe sind laut Polizei noch rätselhaft. Gegen 8.30 Uhr hatte eine Frau gemeldet, dass sie sich um einen Nachbarn Sorgen mache, teilte die Polizei am Abend mit.

Ich sei aufgefallen, dass seit etwa zwei Monaten durchgängig das Licht in einem Zimmer der Wohnung brenne und sie den Mieter seitdem nicht mehr gesehen habe.

Auch der Briefkasten sei lange nicht geleert worden.

Am Freitagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr schließlich in der Schleswiger Straße an, um die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus zu öffnen. Dann machten sie die schreckliche Entdeckung.



Die Beamten fanden zwei mumifizierte und damit nicht identifizierbare Leichen. In der Wohnung waren ein 73-Jähriger und sein 64-jähriger Untermieter gemeldet. Ob sie die beiden Toten sind, ist unklar.

Auch die Todesumstände sind bislang unbekannt. Es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Straftat, so eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag zu TAG24.