Schreckliche Tat am späten Abend: Mann zwingt junge Frau in Waldstück und vergewaltigt sie

Hilden - Nachdem eine junge Frau (19) offenbar in einem Waldstück in Hilden (Kreis Mettmann) vergewaltigt wurde, ist die Polizei auf der Suche nach dem bislang unbekannten Täter.

Die 19-Jährige wurde von dem unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers in das Hildener Waldstück gezwungen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Laut Mitteilung der Beamten hatte die 19-Jährige aus Hilden am Sonntagabend (10. März) gegen 20 Uhr die Polizei alarmiert und von der Vergewaltigung durch einen ihr unbekannten Mann berichtet.

Demnach sei sie zuvor mit dem Bus durch Hilden gefahren, ehe sie an der Haltestelle "Kleef" ausgestiegen sei und zu Fuß Richtung der Kleingartenanlage "Am Stadtwald" an der Taubenstraße ging.

"Auf Höhe des Parkplatzes der Kleingartenanlage soll sich ihr dann ein Mann in den Weg gestellt, sie mit einem Messer bedroht und anschließend zu Boden gedrückt haben", gab ein Polizeisprecher die Geschehnisse der besagten Nacht wieder.

Unter Vorhalt eines Messers soll der Unbekannte die 19-Jährige schließlich in ein nahe gelegenes Waldstück am Ostring gezwungen haben, wo es zu der Vergewaltigung kam. Anschließend flüchtete der Mann.