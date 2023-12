Schrecklicher Fund in Bonn: Mann liegt tot in Hotel - Polizei fahndet nach diesem Mann

Bonn - In einem Hotel in Bonn ist am Mittwoch ein lebloser junger Mann (†23) entdeckt worden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen und fahndet mit einem Bild nach dem mutmaßlichen 21-jährigen Täter.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. © Vincent Kempf

Wie Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, war der Tote am späten Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr in einer Wohnung des Hotel- und Wohngebäudes an der Westpreußenstraße im Stadtteil Tannenbusch aufgefunden worden.

Sofort sei ein Notarzt zum Ort des Geschehens alarmiert worden, dieser habe jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen können, hieß es. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und sicherte vor Ort umfangreich Spuren. Zudem fahndeten die Beamten unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach dem Täter.

Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich rasch Hinweise auf eine mögliche Tatbeteiligung eines 21-jährigen Bonners. Der Mann stehe unter dringendem Tatverdacht, den 23-Jährigen getötet zu haben, schilderte ein Polizeisprecher.

Mit dem Ziel der Festnahme durchsuchte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei NRW noch in der Nacht die Wohnung des Tatverdächtigen, der Gesuchte habe dabei jedoch nicht angetroffen werden können.