Schrecklicher Fund am ersten Weihnachtstag: Polizei entdeckt tote Kinder und verletzte Mutter

Rosenheim - Schreckliche Entdeckung am Morgen des ersten Weihnachtstages: Polizeibeamte haben in einem Haus in Rosenheim eine verletzte Mutter und deren tote Kinder vorgefunden.

Die Ermittlungen am Tatort laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd deuten die ersten Erkenntnisse der Ermittlungen darauf hin, dass die Frau (39) ihre sechs und sieben Jahre alten Kinder zunächst gewaltsam getötet hat und sich dann schließlich selbst das Leben nehmen wollte.

Die Verletzte befindet sich demnach inzwischen in einer Klinik. Ihr Gesundheitszustand ist stabil.

Die Beamten waren in der Nacht gegen 3.30 Uhr von einem Zeugen telefonisch alarmiert und dabei über eine offensichtlich verletzte Frau in einem Einfamilienhaus im Rosenheimer Stadtteil Schwaig informiert worden. Mehrere Streifenwagen waren sofort an den Einsatzort in der Krainstraße geeilt.

Die Tat, über deren genauen Hintergründe bislang noch nichts bekannt ist, hat sich entweder im Laufe des 24. Dezember oder in der Nacht auf den 25. Dezember abgespielt.

Der Zeitpunkt des Todes ist ein Bestandteil der Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.