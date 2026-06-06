Schrecklicher Zusammenstoß: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

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Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Von Marcel Gnauck

Gemmrigheim - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer (49) lebensgefährlich verletzt worden.

Beim Abbiegen kollidierte die 51-jährige Fahrerin mit ihrem Mercedes-Benz CLA mit einem Mann, der auf einer Harley-Davidson unterwegs war.
Beim Abbiegen kollidierte die 51-jährige Fahrerin mit ihrem Mercedes-Benz CLA mit einem Mann, der auf einer Harley-Davidson unterwegs war.  © SDMG / Kaczor

Eine 51 Jahre alte Autofahrerin sei mit ihrem Wagen am Freitag bei Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) abgebogen und habe dabei das entgegenkommende Motorrad übersehen, teilte die Polizei mit. 

Dabei kam es den Angaben nach zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 49-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.
Der 49-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.  © SDMG / Kaczor

Ein Rettungshubschrauber flog den 49 Jahre alten Motorradfahrer anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die Autofahrerin wurde am Unfallort von Sanitätern versorgt.

Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden rund 45.000 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: SDMG / Kaczor

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