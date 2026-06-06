Schrecklicher Zusammenstoß: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Gemmrigheim - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer (49) lebensgefährlich verletzt worden.

Beim Abbiegen kollidierte die 51-jährige Fahrerin mit ihrem Mercedes-Benz CLA mit einem Mann, der auf einer Harley-Davidson unterwegs war. © SDMG / Kaczor

Eine 51 Jahre alte Autofahrerin sei mit ihrem Wagen am Freitag bei Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) abgebogen und habe dabei das entgegenkommende Motorrad übersehen, teilte die Polizei mit.

Dabei kam es den Angaben nach zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.