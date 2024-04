Schreckmoment in Total-Tankstelle: Randalierer rastet völlig aus

Die Polizei hat die Tankstelle abgesperrt, nachdem es am Morgen zu dem erschreckenden Vorfall gekommen ist. © EHL Media

Der 29-Jährige habe die Verkaufsräume der TotalEnergies-Tankstelle an der Straße Sandbreite nahe der Zufahrt zur A9 gegen 5 Uhr am frühen Morgen betreten, so Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau am Vormittag.

"Mittels einer in seiner Hand befindlichen kleineren Hantelscheibe soll er Personal und Kunden bedroht und angefangen haben, Sachbeschädigungen im Innenbereich der Tankstelle zu begehen", hieß es weiter.

Dabei soll er mit Flaschen und anderen Gegenständen um sich geworfen und große Schäden an Fensterscheiben und der Inneneinrichtung verursacht haben.

Die Personen in der Tankstelle konnten sich ins Freie retten und blieben glücklicherweise unverletzt.