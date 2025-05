Schülerin bedroht, beleidigt und mit Böller attackiert

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Täter beschreiben können. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Vorfall am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr an der Oberschule in der Dittesstraße.

Dort hielt ein rotes Auto (vermutlich ein Škoda) vor der Schule und ein unbekannter Mann stieg auf der Beifahrerseite aus.

Zeugenaussagen zufolge trug er einen messerartigen Gegenstand bei sich, als er sich zielstrebig auf eine Schülergruppe zubewegte und ein 13-jähriges Mädchen ansprach.

Nachdem er es bedrohte und beleidigt hatte, stieg er zurück ins Auto, zeigte aus dem Fenster eine beleidigende Geste und warf einen Böller in die Gruppe. Anschließend fuhr der Škoda in unbekannte Richtung davon.