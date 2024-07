Schüsse auf Pendlerparkplatz in Nürnberg! Polizei rückt mit Großaufgebot an

Nürnberg - Was ging nur in seinem Kopf vor sich? Ein 22 Jahre alter Mann hat am gestrigen Mittwochabend im Nürnberger Stadtteil Langwasser mehrere Schüsse abgefeuert.

Die Nürnberger Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am heutigen Donnerstag mitteilte, wurden die Beamten am Vortag per Notruf darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf dem Pendlerparkplatz in der Oppelner Straße mit einer Schusswaffe geschossen worden sein soll.

Verletzt wurde bei der Schussabgabe niemand.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung, in die unter anderem mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und auch ein Diensthundeführer eingebunden waren, konnte den Angaben zufolge zügig ein Verdächtiger festgenommen werden.

Darüber hinaus konnten die Einsatzkräfte vor Ort in einem Gebüsch eine Umhängetasche ausmachen.

In dieser befanden sich eine Sturmhaube, eine Schreckschusspistole und ein Teleskopschlagstock.