Schüsse aus Auto abgefeuert: Polizei schnappt international gesuchten Verbrecher

Am Frankfurter Flughafen wurde am Donnerstag ein international gesuchter 26-jähriger Serbe festgenommen. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa Ein Mann, nach dem international gefahndet worden ist, weil er in Belgrad aus einem Auto heraus Schüsse abgefeuert haben soll, ist am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der 26-Jährige im Dezember 2023 in der serbischen Hauptstadt Belgrad aus seinem Auto mehrere Schüsse auf einen anderen Menschen abgefeuert haben, wobei dieser schwer verletzt wurde. Der 26-jährige Serbe kam demnach in einem Flugzeug aus Kroatien nach Frankfurt am Main und wurde dort am Donnerstag von Beamten gefasst. Nach der Tat war der Mann von den serbischen Behörden wegen versuchten Totschlags international gesucht worden.