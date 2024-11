Schüsse bei Polizeieinsatz! Mann bedroht Beamte mit Waffe

Kronach - Bei einem Polizeieinsatz im oberfränkischen Kronach sind am Dienstagmittag in Bayern Schüsse gefallen!

Die Polizei mussten auf den 59-Jährigen schießen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, waren Beamte um kurz vor 13 Uhr in die Kaulangerstraße gerufen worden, da sich in dieser ein Mann (59) in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Als eine Streife vor Ort Kontakt aufnahm, zog der 59-Jährige demnach unvermittelt eine Schusswaffe und bedrohte die Einsatzkräfte danach mit dieser.

Um den Mann überwältigen zu können, machten die Polizisten von ihrer Dienstwaffe Gebrauch. Der Angeschossene wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Lebensgefahr besteht den Ärzten zufolge nicht.