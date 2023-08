Schüsse bei Verfolgungsjagd eines Quad-Fahrers: Polizist angeklagt

Auch der Quad-Fahrer wurde wegen verschiedener Vergehen angeklagt. (Symbolbild) © 123rf/nilket

Laut Anklageschrift hatte der Polizist später auch in einer Aktennotiz von der angeblichen Gefährdung durch den Quadfahrer berichtet. Er habe sich nur in Sicherheit bringen können, indem er sich in ein angrenzendes Feld fallen ließ, hieß es in dem Dokument.

Dem Beamten wird nun gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung, versuchte Körperverletzung in Amt sowie Verfolgung Unschuldiger vorgeworfen.

Der Quadfahrer wurde unter anderem angeklagt, weil er ohne Führerschein mit 1,4 Promille gefahren sein soll. Das Chamer Amtsgericht muss nun die Anklagen prüfen, einen Prozesstermin gibt es noch nicht.

Die Staatsanwaltschaft verweist darauf, dass für beide Angeklagte bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.