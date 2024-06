Schüsse in Hagen! Großeinsatz der Polizei, mehrere Verletzte

Polizei und Rettungsdienst waren schnell am Ort des Geschehens zur Stelle. © Alex Talash/dpa

Nach ersten Informationen der Polizei sei an zwei Orten kurz nacheinander geschossen worden. Die Behörde bestätigte in einem Beitrag bei X, ehemals Twitter, dass in einer Wohnung in der Hochstraße im Stadtteil Eilpe Schüsse gefallen waren.

Medienberichten zufolge soll kurze Zeit später auch in einem nahegelegenen Friseursalon geschossen worden sein.

Die Polizei eilte mit einem Großaufgebot zum Ort des Geschehens und sperrte den Bereich großräumig ab.



Wie viele Personen verletzt worden sind, war zunächst unklar. Aber auch ein Rettungshubschrauber sei Medienberichten zufolge in der Nähe gelandet.

Laut Polizei werden die Hintergründe im familiären Bereich vermutet, Details nannte sie jedoch zunächst nicht. Einem Bericht der Bild zufolge befindet sich der Täter auf der Flucht.