Schüsse in Marburg: Polizei sucht Zeugen
Marburg - Mehrere Schüsse im mittelhessischen Marburg: Die Polizei steht vor vielen ungelösten Fragen, sucht Zeugen.
Der Vorfall ereignete sich bereits am späten Sonntagabend, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag mitteilte.
Demnach wurden gegen 23.15 Uhr von einem Parkplatz aus Schüsse auf das Restaurant "Schnitzelwerk" in der Frauenbergstraße abgefeuert.
"Projektile trafen ein Fenster und den Wintergarten des Restaurants", ergänzte ein Sprecher.
Verletzt wurde niemand, das Lokal war zum Zeitpunkt der Schussabgabe geschlossen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.
"Die Tat wurde erst im Nachgang bemerkt, der Schütze entkam unbemerkt", hieß es weiter.
Kripo Marburg ermittelt wegen rätselhafter Schüsse
Die Hintergründe der Tat und das mögliche Motiv des Täters sind noch völlig unklar. Die Marburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den rätselhaften Schüssen übernommen.
Konkret fragen die Beamten:
- Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?
- Wem sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Frauenbergstraße aufgefallen?
- Wer kann Angaben zu den möglichen Hintergründen machen?
Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 064214060 bei der Polizei in Marburg melden.
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