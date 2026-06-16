Schüsse in Marburg: Polizei sucht Zeugen

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Auf ein Restaurant im mittelhessischen Marburg wurden am späten Sonntagabend Schüsse abgefeuert: Die Kripo ermittelt und sucht dringend Zeugen!

Von Florian Gürtler

Marburg - Mehrere Schüsse im mittelhessischen Marburg: Die Polizei steht vor vielen ungelösten Fragen, sucht Zeugen.

Die Schüsse in Marburg fielen am späten Montagabend, doch erst im Nachhinein wurden die Einschusslöcher bemerkt - die Kripo ermittelt. (Symbolbild)
Die Schüsse in Marburg fielen am späten Montagabend, doch erst im Nachhinein wurden die Einschusslöcher bemerkt - die Kripo ermittelt. (Symbolbild)  © Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am späten Sonntagabend, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag mitteilte.

Demnach wurden gegen 23.15 Uhr von einem Parkplatz aus Schüsse auf das Restaurant "Schnitzelwerk" in der Frauenbergstraße abgefeuert.

"Projektile trafen ein Fenster und den Wintergarten des Restaurants", ergänzte ein Sprecher.

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Verletzt wurde niemand, das Lokal war zum Zeitpunkt der Schussabgabe geschlossen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.

"Die Tat wurde erst im Nachgang bemerkt, der Schütze entkam unbemerkt", hieß es weiter.

Kripo Marburg ermittelt wegen rätselhafter Schüsse

Die Hintergründe der Tat und das mögliche Motiv des Täters sind noch völlig unklar. Die Marburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den rätselhaften Schüssen übernommen.

Konkret fragen die Beamten:

  • Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?
  • Wem sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Frauenbergstraße aufgefallen?
  • Wer kann Angaben zu den möglichen Hintergründen machen?

Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 064214060 bei der Polizei in Marburg melden.

Titelfoto: Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

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