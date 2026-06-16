Schüsse in Marburg: Polizei sucht Zeugen

Marburg - Mehrere Schüsse im mittelhessischen Marburg: Die Polizei steht vor vielen ungelösten Fragen, sucht Zeugen .

Die Schüsse in Marburg fielen am späten Montagabend, doch erst im Nachhinein wurden die Einschusslöcher bemerkt - die Kripo ermittelt. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am späten Sonntagabend, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag mitteilte.

Demnach wurden gegen 23.15 Uhr von einem Parkplatz aus Schüsse auf das Restaurant "Schnitzelwerk" in der Frauenbergstraße abgefeuert.

"Projektile trafen ein Fenster und den Wintergarten des Restaurants", ergänzte ein Sprecher.

Verletzt wurde niemand, das Lokal war zum Zeitpunkt der Schussabgabe geschlossen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.

"Die Tat wurde erst im Nachgang bemerkt, der Schütze entkam unbemerkt", hieß es weiter.