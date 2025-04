Schüsse in Starnberg: 33-Jähriger lebensgefährlich verletzt! Haftbefehl gegen zwei Männer

Starnberg - Nachdem mehrere Schüsse am Mittwochabend in einer Tiefgarage in Starnberg bei München gefallen waren, wurde gegen die zwei Tatverdächtigen ein Haftbefehl erlassen.

Die Polizei konnte die Verdächtigen einen Tag nach der Tat festnehmen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die 33 und 34 Jahre alten Italiener sollen nach einer Auseinandersetzung mehrfach mit einer Faustfeuerwaffe geschossen haben, wie die Polizei mitteilte.

Ein 33-jähriger Mann wurde dabei am Bein getroffen und zunächst lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand ist inzwischen wieder stabil.

Die beiden Männer wurden durch das SEK in Waiblingen und Remseck am Neckar in Baden-Württemberg am Tag nach der Tat festgenommen und stehen unter dem Verdacht eines Tötungsdelikts.

In der privaten Tiefgarage waren noch drei weitere Männer anwesend. Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 20 Uhr durch eine Anwohnerin alarmiert, die Schüsse aus der privaten Tiefgarage "Am Sonnenhof" hörte.

Die Beamten fanden vor Ort einige Patronenhülsen und Einschusslöcher in den Fahrzeugen.