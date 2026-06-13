Toter nach Schüssen in Strehla: Polizei nimmt Trio fest
Strehla/Riesa - Schüsse im beschaulichen Strehla! Im Landkreis Meißen wurden nach einem Tötungsdelikt drei Männer (41, 37 und 36) festgenommen. Gegen das Trio wird nun ermittelt.
Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurden die Beamten kurz nach 21 Uhr zur Riesaer Straße in Strehla gerufen, nachdem Zeugen Schüsse vor einem Wohnhaus gemeldet hatten.
Vor Ort fanden Rettungskräfte und Polizisten einen 42-jährigen Mann mit schweren Verletzungen vor. Für ihn kam jede Hilfe zu spät - er war tödlich verletzt worden.
Wie die Staatsanwaltschaft am Nachmittag bekannt gab, wird jetzt gegen einen 41-jährigen Deutschen wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Zudem wird ein 37-jähriger Deutscher verdächtigt, Beihilfe zum Totschlag geleistet zu haben. Gegen einen weiteren Mann, ein 36-jähriger Deutscher, wird wegen des Verdachts der versuchten Strafvereitelung ermittelt.
Der 41-Jährige soll am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr auf das 42-jährige Opfer vor dessen Wohnhaus mit einer Schusswaffe geschossen haben. Der Schuss traf den Mann im Oberkörper, worauf er noch am Tatort verstarb. Zuvor habe es zwischen dem Opfer und dem 41-Jährigen eine körperliche Auseinandersetzung gegeben.
Schüsse in Strehla bei Riesa! Polizei ermittelt gegen drei Deutsche
Der 37-jährige Beschuldigt habe den Verdächtigen (41) zum Tatort gefahren und ihn durch seine Anwesenheit zum Tatentschluss bestärkt, so die Staatsanwaltschaft. Es hätte die Tatbegehung "erleichtert".
Anschließend hätten die beiden Männer dem 36-Jährigen die Tatwaffe übergeben, der sie anschließend auf seinem Grundstück vergraben haben soll. Polizisten stellten die Waffe kurz darauf sicher.
Während der 41-Jährige und der 37-Jährige bereits kurz nach der Tat vorläufig festgenommen wurden, klickten beim jüngsten Beschuldigten erst am Freitag die Handschellen. Bei der Fahndung am Donnerstag kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.
Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und vernahm erste Zeugen.
Gegen alle drei Männer wurde Antrag auf Erlass von Haftbefehlen gestellt und sie sollen noch heut einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Hintergrund des tödlichen Vorfalls dauern noch an.
Erstmeldung: 7.06 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.09 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Finn Becker